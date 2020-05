Berschl ersetzt Brunialti

In dieser Managementfunktion verantwortet sie die gesamte Werbung und Produktkommunikation der Endkonsumenten- und Geschäftskunden-Produkte. Berschl ist bereits für UPC tätig. Sie managte in den vergangenen fünf Jahren in der Konzernzentrale in Amsterdam die Kampagnen- und Mediastrategien aller zehn europäischer UPC-Märkte.



Sie kehrt nach Österreich zurück. Bei Berschl laufen erstmals B2C- und B2B-Marketing-Management zusammen. Brunialti, die auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt, war für das Endkonsumenten-Marketing zuständig. Unter ihrer Führung wurde die Marke relauncht und Ö3-Moderator und UPC-Kunde Robert Kratky als Testimonial eingeführt und etabliert.



