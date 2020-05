Berliner Luft für emarsys

Buongiorno emarsys

In die Gründung emarsys interactive services wurde die Agentur from e to z des jetzigen Geschäftsführers Holger Behnsen integriert. Neben Behnsen, ein ehemaliger Buongiorno-Manager, hat Marko Fritzsche, zuvor für die Buongiorno-Marketing-Services in Deutschland und Österreich zuständig, das Projektmanagement übernommen.