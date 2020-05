at ,deMontfort Werbung wird im Zuge der 41. Berliner Type für die Gestaltung des Geschäftsberichts der Liechtensteinischen Landesbank AG mit Bronze ausgezeichnet. Die Vorarlberger Agentur gehört zu den zehn Bronze-Gewinnern. In dem Wettbewerb wurden einmal Silber und viermal Gold, unter anderen an Kolle Rebbe vergeben.