at, de // Die Agentur echonet hat gute Chancen, morgen Abend in Berlin mit einem oder zwei Biene Awards ausgezeichnet zu werden. Die Agentur zählt mit Fortuna-SWA.at und Seniorkom.at zum Kreis der Nominierten, die für beispielshafte, barrierefreie Online-Lösungen ausgezeichnet werden. Heute fällt die Entscheidung, die morgen im Zuge einer Gala am Postbahnhof Berlin veröffentlicht wird.