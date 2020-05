Beraterparadies Chaos

at // Bernd M. Michael ist Experte dafür, Menschen das Geldausgeben zu erleichtern und zu versüßen. Der frühere Chairman der Grey Group EMEA begeistert sich derzeit an der Abwrackprämie und am Chaos. An der Abwrackprämie gefällt ihm das implizite Argument damit etwas Gutes zu tun. Am Chaos freut ihn, dass dies eine Blütezeit der Beratertätigkeit ist. "Je chaotischer die Umstände, umso größer der Bedarf an Ratschlägen", diktiert Michael der Tageszeitung Der Standard.