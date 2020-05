Beobachter und Zuschauer in Social Networks

Kundbewertungen lesen

36 Prozent machen ihr Mobiltelefon fit für die Network-Nutzung. Die in Netzwerken Aktiven sind jedoch eine Minderheit. Laut Mindshare, die den Nutzungsstatus gecheckt hat, sind die Passiven, die Beobachter, mit 80 Prozent die dominierende Gruppe der Beteiligten. Jeder Vierte dieser Gruppe greift via Smartphone auf die gewünschten Inhalte zu. Bevorzugt lesen Beobachter Kundenbewertungen und Rezensionen. Abgesehen von Social Networkern eruiert Mindshare 51,1 Prozent der österreichischen Online-Nutzer als "Content-Produzenten". Ihre Haupttätigkeit sind Fotos hochladen und Einträge in Foren posten.