Benetton's normale Gesichter

Augmented Reality-Elemente inklusive

YouTube, Facebook und Twitter sind die Medien, um Interessierte auf casting.benetton.com zu führen. Auf der Kampagnen-Seite ist ein Download mit einem Code, der Zugang zu einem Augmented Reality-Video ist, eingerichtet. Benetton sucht bis 16. März Menschen für das Casting. Nach einer Auswahl werden hundert Damen und Herren in eine virtuelle Wahl geschickt. 20 davon werden in New York am Shooting für eine neue Benetton-Kampagne teilnehmen. Richtig Models sind nicht gefragt.