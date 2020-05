Benetton launcht UnhateNews.com

Das Kernprinzip von UnHateNews.com ist eine Community junger Medienschaffender respektive engagierter Menschen, die an Nachrichtenprozessen teilnehmen sowie Inhalte also Nachrichten, die, wie es dazu heißt we'd all like to see also die wir gerne sehen, hören und lesen möchten. Ob es deswegen immer nur gute Nachrichten sein sollen, wie eifrig aus dieser Formulierung heraus interpretiert wird, ist unklar.



Denn die UnHate News sollen aus der ganzen Welt kommen und proaktiv "die Geschichte unserer Gesellschaft erzählen, Werte wie Solidarität, Offenheit und Diversität aufspüren und Lösungen zu den Problemen der Welt liefern".



Die Mitglieder der Community gibt ihr passive Haltung gegenüber die meist negativen, uns umgebenden Nachrichten auf, reagieren und lieferen positive Antworten sowie konkrete Anregungen für die Bedürfnisse der Gegenwartsgesellschaft.



Die UnHate Foundation verschafft sich mit diesem Medienprojekt wiederum Einblick in die sozialen Anliegen und Bedürfnisse sowie in den Werte-Kosmos junger Menschen.



UnHate News läuft seit 22. Februar und wird Ende März 2014 finalisiert. In dieser Zeit werden Themen und Inhalte publiziert und auch mittels Social-Media-Kanäle verteilt und parallel dazu immer von Nutzern beurteilt. Letztendlich geht es um zehn Kernthemen der jungen Zielgruppe, die wiederum an das UN Department of Public Information geht, um von dort mit existierenden Projekten innerhalb der UN-Organisation abgeglichen zu werden.