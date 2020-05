Belangloses Geschnatter

int // Trendbewusste Politiker twittern. In den USA viel. In Deutschland weniger. In Österreich nur wenn es vorwahl-bedingt und stimmenstrategisch darum geht, mit bestimmten Zielgruppen auf Augenhöhe zu gehen. Wenn Politiker, die um ihr Image besorgt sein müssen und als kluge Köpfe erscheinen sollen, kommt beim Twittern ähnlich Belangloses heraus wie fast in der gesamten Zwitscher-Voliere. Evan Williams, der gemeinsam mit Biz Stone Twitter gründete, "glaubt nicht, dass es die Glaubwürdigkeit eines Verantwortungsträgers zerstört, wenn er sich von Zeit zu Zeit wie ein normaler Mensch verhält". Er ist überzeugt, dass "die bisherige mediale Inszenierung nur viel zu stark ausgeblendet hat, dass auch wichtige Menschen bisweilen profane Dinge tun oder denken".