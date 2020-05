Bekenntnisse einer Witwe

de // Von Außen betrachtet ergeben die Aktien-Zukäufe von Friede Springer keinen Sinn analysiert das Handelsblatt. Seit Jänner hat sie mehr als 600.000 Aktien und damit knapp zwei Prozent an der Axel Springer AG erworben. Über die Gesellschaft für Publizistik, die Springer zu 90 Prozent gehört, hält sie bereits 51,5 Prozent an der Axel Springer AG. Persönlich hält sie eine Sieben-Prozent-Anteil an der Gesellschaft. Die jüngsten Zukäufe werden deshalb als klares Bekenntnis zum Unternehmen, das der zeit nicht annährend unter dem wirtschaftlichen Druck wie etwa Gruner + Jahr steht, gewertet.