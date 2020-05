Bekanntheit in Umsatz verwandeln

de // Claus-Dietrich Lahrs, seit August CEO der Hugo Boss AG, will die "nahezu hundertprozentige Bekanntheit" der Marke Hugo Boss in Umsatz verwandeln. Dabei, so Lahrs, ist unser Ziel, rund 50 Prozent des Geschäfts außerhalb Europas zu erzielen, während es bisher erst 30 Prozent sind. Die Internationalisierung würde das Unternehmen konjunktur-unabhängiger machen. Lahrs: "Je weiter man von zu Hause weggeht, desto eindeutiger muss die Botschaft der Marke sein." Und er ergänzt: "Boss hat heute eine Größenordnung erreicht, die es notwendig macht, die vorhandenen Marken schärfer abzugrenzen und eindeutiger zu positionieren."