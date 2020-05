Beitzke managt Advertiser-Sales

Er ist damit für die Umsetzung strategischer Vertriebsziele im deutschsprachigen Markt, für die Optimierung der Beziehungen zu Advertisern des zanox-Affiliate-Netzwerkes sowie für das New Business und die Akquisition von Advertisier-Großkunden verantwortlich. Beitzke kommt von der Online- und Performance-Agentur Nayoki Bertelsmann in München. Er war seit 2008 Head of Sales, der zu arvato services, einer Bertelsmann-Tochter, gehörenden Agentur.