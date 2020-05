Beiersdorf Marken-Kosmetik

Konsolidierung der Markenwelt

Dadurch soll die Nivea-Markenführung weltweit stringenter werden und die Wahrnehmung der Brand gestärkt werden. Interbrand gestaltet die Logos von Nivea und Nivea for Men. Diese werden dann sukzessive auf bestehende Produktlinien, neue Produkte und an zur Kennzeichnung am Point-of-Sale umgesetzt. Davon erwartet sich Beiersdorf eine Harmonisierung der Subbrands und eine Konsolidierung des Markenkosmos Nivea.