Begehrte steirische Raubkatzen

at // Die steirischen Kreativen drücken sich die Nasen an der Vitrine mit den Raubkatzen platt. Mit dieser Metapher soll das Interesse und die Beteiligung am "Green Panther 2009" skizziert werden. 94 Unternehmen haben 234 Projekte in den 13 Kategorien eingereicht. Die Beteiligung liegt damit 15 Prozent über jener des Vorjahres. Zehn Prozent der Einreichungen kommen von ausserhalb der Steiermark. Bis 27. Mai fixiert die Jury die Shortlist. Am 26. Juni werden die kreativen Panther gekürt.