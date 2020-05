Beflügelnde Ambient Media-Dosen

atWer auf der Suche nach einer Dosis Kühlung im Heißluft-Herd Wien ist, kann das zufällig oder absichtlich an fünf Orten in Wien mit beflügelenden Dosen tun. Red Bull "besampelt" in Wartezonen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs in der Innenstadt und in zwei Nachbar-Bezirken Passanten mit den drei Varianten - Red, Blue, Silver - seiner Special Edition. Dabei werden im Zuge eines "Energie-Austauschs" Bilder gegen Dosen getauscht.