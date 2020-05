Beer wird Xing Österreich-Manager

Beer übernimmt das Country-Management zusätzlich zu den identen Aufgaben in der Schweiz. Er verantwortet damit die B2B-Netzwerk-Entwicklung in den beiden Alpen-Märkten. Parallel dazu ist er Dozent für Social Media in vier Schweizer Bildungsinstitutionen, unter anderem an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und am Swiss Marketing Institute.



Beer ist seit Oktober 2010 für Xing tätig. Davor war er General Manager von Cityguide, Leiter Skimarkt bei Ticketcorner, Wer liefert was Schweiz-Geschäftsführer sowie Sales- und Marketing-Manager für Unternehmen wie Amadeus.