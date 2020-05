Beckham trifft Beethoven

intDavid Beckham tritt für Samsung mobile in einer Doppel-Rolle im international anlaufenden Spot für das Endgerät Galaxy Note auf. Explizit fungiert er nun als Samsungs Botschafter der Olympischen Spiele in London. Implizit verkörpert Beckham auch das Fussball-Engagement des Konzerns. Damit tritt der Fussballer auch in dem Spot auf. Beckham spielt Beethovens "Ode an die Freude" in dem er Bälle auf Trommeln schießt. Und die Freude am Gelingen teilt er wiederum.