Becker verlässt Xing-Vorstand

Becker ist seit September 2009 im Xing-Vorstand tätig und stieg als für Marketing und Vertrieb Verantwortlicher in die Führung des Netzwerk-Plattform-Unternehmens ein. Derzeit ist er für die Bereiche E-Recruiting, Events und die Xing-Aktivitäten in Österreich und der Schweiz verantwortlich.



Becker wird mit Wirkung 1. Juni 2013 Marketingvorstand von Tipp24 SE. Er besetzt dann eine seit Juli 2012 bestehende Vakanz im Vorstand dieses Unternehmens. Becker gehörte seit Mitte 2011 dem Aufsichtsrat von Tipp24 SE an.