Becher stapeln mit MediaCom

Marken-Erlebnis für die Zielgruppe

Bei dem als Trend gehandelten Sport geht es ganz profan ausgedrückt darum Becher zu stapeln. Allerdings geht es um Koordination und Schnelligkeit. MediaCom Vienna konzipierte für Bayer Speed Stacking-Nachmittage in vier Pensionistenheimen in Wien um SupraDay direkt in die Zielgruppe zu transportieren.



"Media muss heute unbedingt starke Marken-Erlebnisse für die Zielgruppe schaffen", erklärt die für diese Events verantwortliche MediaCom-Planerin Katharina Zweng den Hintergrund dieser Markenkommunikationslösung. "Für Bayer ist es ein idealer Weg, um unterstützend zur klassischen Kommunikation direkt mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen", erläutert Birgit Heindl, Kampagnen-Verantwortliche bei Bayer Österreich.



