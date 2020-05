at // Teile der ORF-Gebühr fließen dem Bund und den Ländern zu. Aus den 2008 dem ORF zufließenden Gebührenvolumen von 504 Millionen Euro gingen 110 Millionen an sieben Bundesländer und 120 Millionen an den Bund. Die "verdeckten" Bundes- und Landesabgaben werden dann für Volkskultur, Musikschulen, Denkmalschutz, Kriegsopferfürsorge und auch für die Tourismus- und Filmförderung verwendet.