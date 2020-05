BCN-Renovierung

Neue Marktrealität

"Die neue Realität unserer Märkte verlangt eine systematische Optimierung der Schnittstelle zwischen Medien und Märkten", reflektiert Burda-Vorstand Philipp Welte die Aufgabe. Das Vermarktungsunternehmen wird an drei Kriterien ausgerichtet: hohe Reaktionsgeschwindigkeit, medienübergreifende Kreativität und absoluter Kundenorientierung. Künftig ist Burda Community Network unter der Leitung von Andreas Schilling in die drei Bereiche Client Service, Media Sales und Media Supply gegliedert. Diese Strukturierung mit den entsprechenden personellen Weichenstellungen tritt am 1. April in Kraft. Der Vermarkter erwirtschaftet 440 Millionen Euro im Jahr.