Schmerzhafte Dominanz

Konkret soll die BBC zwei Radio-Stationen schließen, das Online-Angebot halbieren und den Import von US-TV-Inhalten deutlich kürzen. Ursprünglich war die Bekanntgabe dieser Verschlankung für den 9. März geplant. Die BBC wird offenkundig von der Regierung zu dieser Reduktion gedrängt, da private Mitbewerber durch die Rezession und die Grösse des öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Unternehmens in ihrer Existenz bedroht sind und dadurch das duale System gefährdet ist. Dass die Pläne ausgerechnet in der zu Rupert Murdochs News Corporation zählenden Times an die Öffentlichkeit gelangen, ist nur eine Pikanterie am Rande.