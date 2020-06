Die Nachbarn von oben

Die heutige Folge „Bayern! – Im Norden“ stellt Menschen vor, die mit Leidenschaft für ihre Überzeugung arbeiten. In Franken, am Ufer des Mains, beackert Ludwig Knoll eine Weinbergparzelle, die von anderen längst aufgegeben war. Er und seine Kollegen päppeln uralte Silvaner-Rebstöcke wieder auf und erzeugen mit viel Hingabe Wein.

Das Engagement von Ralf Arnold gilt etwas völlig anderem. Direkt unter dem Nürnberger Hauptbahnhof befindet sich einer der größten Atomschutzbunker Deutschlands mit Platz für 2500 Personen. Ralf Arnold will ihn der Öffentlichkeit als Mahnmal für den Frieden zugänglich machen. Ein zäher Kampf gegen Behörden.

Zwischen Himmel und Erde hebt sich Gerhard Launer in seiner Cessna 350 bis 4000 Meter in die Luft, die rechte Hand am Auslöser seiner in der Seitenwand des Flugzeugs installierten Kamera. Fliegen, Navigieren und Fotografieren – ein Prozess, der Blicke aus ungewohnter Perspektive bietet.

Und Melissa Speckhardt arbeitet sich durch jahrhundertealte Gebrauchsspuren auf empfindlichen Holzoberflächen und trägt die verschiedenen Schichten der Übermalungen im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth ab – bis das UNESCO-Weltkulturerbe in neuem Glanz erstrahlt.