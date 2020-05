Bawag P.S.K. stimuliert das Aufreissen

Jene, die in den Genuß der Goodies kommen wollen, müssen Freunde aktivieren und sich dann kollektiv durch Geschenkpapier-Schicken wühlen also klicken. Im Grund genügen fünf Klicks um sich ein Los für die spätere Gewinn-Verteilung zu sichern. Tricky.



Es geht um die virale Verbreitung der Kampagne. Und ums Sparen von Mediakosten. Und um das Generieren von Donated Media, wie im vorliegenden Falle.



Also Promotion-Teilnehmer beschenken Freunde. Schicken oder posten ihnen einen Link der sich um die Bawag P.S.K. KontoBox dreht und die weitere Beschäftigung damit auslöst. Und dann soll gemeinsam Schicht für Schicht des jeweiligen Geschenks weggeklickt werden. Jedes ausgepackte Präsent startet in die Verlosung, in der wiederum über die endgültige Beschenkung entscheidet.



Konzeption und Umsetzung dieser Viral-Promotion ist holzhuber impaction.



atmedia.at