Bawag P.S.K. drückt auf den Schnellstarter

Die Promotion Schnellstarter ist eine Neuauflage, der bereits von Bawag P.S.K. zu Jahresbeginn 2013 durchgeführten ersten Promotion, die potenzielle Neuwagen-Käuferinnen und -Käufer aktivieren soll.



Holzhuber Impaction ist wieder für diese Promotion-Umsetzung, die via BawagPSK.com, Facebook, in den Filialen der Bank und per Smartphones realisiert wird und deren Schlüssel-Suche über diese Kommunikationskanäle verknüpft ist, verantwortlich. Bis Mitte Februar 2014 läuft das Schlüssel-Sammeln und die Auto-Suche.