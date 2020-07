Bawag P.S.K.-Atempause

Die Promotion spielt mit der individuellen Aufnahmenfähigkeit in einem Entspannungszustand. Online-Nutzer werden von der Bawag P.S.K. zu einer sechsminütigen Pause und zum Verweilen vor einem Bergpanorama eingeladen. In diesem Fall bringt diese mehrminütige Passivität eine Gutschrift für individuelle Urlaubskonten. Deren Führung dient wiederum zur Teilnahme zur Verlosung von Urlauben.



Allerdings wird nicht nur Passivität sondern auch Social-Media-Aktivitäten in den unterschiedlichen Bawag P.S.K.-Foren, um deren Lebendigkeit und Dynamik zu stimulieren, mit urlaubswirksamen Punkten belohnt.



Während der sechsminütigen Pause können wiederum die KreditBox-Informationen in die Wahrnehmung von Konsumenten sickern.



Die Social-Media-Promotion stammt von Holzhuber Impaction.