bauMax-Marketing steuert Hürter

Hürter war zuletzt Senior Vice Präsident der in Deutschland beheimateten Papyrus Firmengruppe. Er verfügt über langjährige Handelsmanagement-Erfahrungen und war für die Retailer Aldi, Lidl und als CEO Europe von Plus tätig.



Neben Hürter zieht auch noch Elmar Weinert in den bauMax-Vorstand rund um CEO Martin Essl ein. Dessen Agenden sind Immobilien, Finanzierungen, Versicherungen und Recht. Weinert avanciert. Er ist seit 27 Jahren in der bauMax-Gruppe tätig.