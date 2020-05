Bauer-Wolf wechselt zu Pixelart

In dieser Position ist sie in dem Unternehmen und im Geschäftsfeld Interactive für New Business Development, strategisches Marketing und konzeptionelle Projektplanung verantwortlich.



Bauer-Wolf arbeitete vor ihrem 15-monatigen New-York-Aufenthalt bei Spar Österreich in den Aufgabenfeldern Online-Marketing, E-Commerce, Customer Relationship Management und Mobile Marketing.



atmedia.at