BauAkademie-Etat für Point of origin

Die Zusammenarbeit zwischen der Agentur und diesem Auftraggeber läuft bereits. Die Phase in der die strategische Kommunikationsberatung durch Point of origin erfolgte, gilt, wie die Agentur vermittelt, als abgeschlossen. 2013 wurde auch bereits eine neue Corporate Identity mit Fokus auf Corporate Design fixiert.



Aktuell arbeitet die Agentur am Relaunch von BauAkademie.at. 2014 werden weitere Maßnahmen zur Neupositionierung des Unternehmens mittels On- und Offline-Kommunikation erfolgen.