Bastas dritte Dimension

Online werden Basta ND und tele.ring von Tunnel23.com in die dritte Dimension gehievt. "Anfangs waren wir skeptisch, ob 3D auch online so funktioniert, wie man es aus Print und TV kennt", erklärt Michael Katzlberger.



Die ersten Tests zerstreuten die Skepsis des Tunnel23.com-Geschäftsführers. Für das ab morgen zu sehende optische Kampagnen-Erleben ist so wie im Falle der TV- und Print-Werbemittel eine 3D-Brille nötig. "Spätestens Ende Mai werden wir die Brille für die Kampagne dann sicher brauchen", merkt Katzlberger kryptisch an ohne Details dazu verraten zu wollen.