de, at // Serviceplan Brand PR übernimmt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der in Deutschland und Österreich niedergelassenen Bio-Supermarkt-Kette basic. Die Agentur wird das Unternehmen bei dessen Dachmarken-, Produkt- und Filialkommunikation beraten und betreuen. Das Unternehmen betreibt in Wien und Salzburg eine Filiale.