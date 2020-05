Bartl stellt Weichen

Shows, Fussball, Film

Mit einer "eigenständigen Strategie", in dessen Zug die Unterhaltungs- und Informationskompetenz ausgebaut werden soll, sieht Sat.1-Geschäftsführer Andreas Bartl "die Weichen für eine dritte erfolgreiche Dekade des Senders gestellt". Show- und Comedyformate wie die Spielshow Die perfekte Minute, die Pokershow Mein Mann kann oder Masterchef, Fussball - zur Weltmeisterschaft und die Champions League, sowie Infotainment mit den Medicaltainment-Formaten Diagnose Hoffnung und Die Insider und den "Countrytainment"-Formaten Landmagazin und Unser Traum vom Bauernhof dienen als Umsetzungträger der Bartl'schen Strategie. Filme und TV-Events wie Die Wanderhure und die Die Säulen der Erde sollen verständlich machen was der Geschäftsführer unter "Es ist Zeit für neues Fernsehen!" versteht. Bartl korrigiert damit den Kurs von Kurzzeit-Sat.1-Geschäftsführer Guido Bolten. Er will den Sender wieder auf dessen Kernsstärken und -werte fokussieren und den seiner Ansicht nach verlorenen Glanz wiedergeben.