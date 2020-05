Barbara Klinser leitet FastBridge

Klinser war von Oktober 2009 bis Juli 2012 im Digital Marketing von Orange Austria in den beiden Funktionen Online Marketing Managerin und Senior Online Marketing Managerin tätig.



In ihrer ersten FastBridge-Phase arbeitete sie sich von der New Media Junior Plannerin/Buyerin zur stellvertretenden Unit-Leiterin vor.



Ihr Einstieg in die österreichische Kommunikationsbranche erfolgte im Unternehmen Sales Crew.



Klinser begann im August 2012 für die Digital-Unit von Initiative und UM Panmedia zu arbeiten.



Riedl war von August 2009 bis Juli 2012 Head of FastBridge und will sich, wie in der blubbernden Branche-Gerüchtebörse derzeit gehandelt wird, beruflich neu orientieren.



atmedia.at