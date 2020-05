Barba wird vente-privee.com-CEO

In der Digital Commerce Factory vermarktet der Online-Retailer an Marken und Kooperationspartner E-Commerce-Dienstleistungen. Die Leistungspalette reicht von Strategie-Konzepten bis hin zu operativen Umsetzungen von Verkaufsaktivitäten.



Barba gilt in Frankreich als Internet-Pionierin. Sie gründete OMD Interactive, das Shopping-Portal Cashstore und die E-Business-Consulting-Agentur Malinea und war in der Vivendi-Group als Generaldirektorin von iFrance tätig. Sie war als Autorin und Bloggerin tätig und ist als Geschäftsführerin und Investorin von Start-Ups wie Leetchi oder FrenchWeb.fr aktiv.



Barba verkauft Malinea an die vente-privee.com-Gründer rund um Jacques-Antoine Granjon und wurde im Gegenzug Mitgesellschafterin der Digital Commerce Factory.



atmedia.at