Bank Austria veröffentlicht E-Magazin

Die physische Beweglichkeit und Papierfreiheit ist klarerweise auch ein Argument einen höheren Verbreitungsgrad zu erzielen. Daher stellt Bank Austria das Magazin nicht nur für die Nutzer per Laptop und PC sondern auch in der obligaten Apple-App für iPad- und iPhone-Nutzer bereit. Funktionen, die die Lesbarkeit auf kleinen Schirmen erhöhen und - die für die Verbreitung und den Vertrieb verpflichtenden - Social Media-Schnittstellen sollen etwaige Hürden auf dem Weg des Magazins in den Markt beseitigen.



Bank Austria veröffentlichte soeben die vierte Ausgabe des Magazins. Dessen Publikation wurde im August 2012 aufgenommen.



atmedia.at