Er setzte sich im Auswahlverfahren unter 46 Bewerbern in der Finalrunde gegen achtweitere Kandidaten durch. Baier war Leiter der Österreich Werbung-Außenstellen in Mailand und Rom, Bereichsleiter für internationales Marketing von Salzburger Land Tourismus. Zuletzt war er Geschäftsführer von Piemont Tourismus in Turin.