Bacardi Insel-Job

Mission Mitmischen

Jedenfalls läuft derzeit die Bewerbung dafür. Im Hintergrund mischt an dieser Promotion die Agentur kju: mit.



Die in Wien ansässige und am Schweizer Markt umtriebige Agentur ist für The-Island-Job-ch verantwortlich und die technische Abwicklung des Voting der zukünftigen Crew-Mitglieder. [kju:] ist weiters für die Kommunikation in und aus Social Networks zu dieser Aktion verantwortlich.



Reisefüher ist die Agentur Gadget. Die einwöchige Arbeit der Crew-Mitglieder wird auch belohnt. Die auserkorene Band, die Musikerin oder der Musiker erhalten 10.000 Schweizer Franken und starten von der DomRep aus ins Musikbusiness.



