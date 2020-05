Bacardi entwickelt OakHeart-Community

Die Aufnahme in die OakHeart-Liga erfolgt über Challenges. Um diese zu bestehen müssen Teilnehmer Teams bilden. Und die in der Promotion angesetzten Abenteuer drehen sich klarerweise auch um die Marke Bacardi.



Die Bacardi-Teams müssen im Promotion-Zeitraum vom 6. Mai bis zum 2. Juni 2013 in ihrer jeweiligen Umgebung als Bacardi-Fans auftreten und selbständig für die Marke für Aufmerksamkeit sorgen, in Online-Games ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und sich durch Fotos, Links und Highscores innerhalb der Community präsentieren und beweisen.