B92 Info bei aonTV

Serbischer Nachrichtensender

B92 Info kann auch als Mobile-TV-Programm bei A1 konsumiert werden. Die Inhalte bestehen vorrangig aus Nachrichten zu Politik, Wirtschaft, Sport und Life-Style. Der Sender wurde im Jahr 2000 gelauncht und weist seither ein überdurchschnittliches Wachstum in Serbien auf. Das Marktpotenzial in Österreich sind rund 200.000 Serbisch sprechende Menschen in Österreich. Das ist die zweitgrößte nicht-österreichische Community im Land.



atmedia.at