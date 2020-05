Axe versprüht zügelloses Chaos

Die Unilever-Marke setzt als mediale Boten TV, Online, Public Relations und POS, was in diesem Fall "Pheromon-on-Salesfloor" bedeuten kann, ein.



Für das kreative Gesamtkonzept dieser Markteinführung ist BBH London verantwortlich.



Die filmische Arbeit zur angekündigten Zügellosigkeit stammt von Tom Kuntz, dessen Regie-Arbeit auch hinter Spots der Brands Cadbury, Old Spice, Coca-Cola oder Skittles steckt und die Produktionsfirma MJZ. Zu deren Regie-Arbeitern zählt beispielsweise auch Spike Jonze.

Der TV-Flight mit dem 30-Sekunden-Spot in Österreich, Deutschland und der Schweiz setzt mit 4. Juni 2012 ein. Dieser und die für die drei Märkten notwendigen Adaptierungsarbeiten der Kampagne nimmt Dokyo Hamburg vor.



Das Media-Management obliegt Mindshare.



Als Zwischenspiel setzt Axe am 2. Juli 2012 eine 30-Sekunden-Eilmeldung in Form eines nachgebaute TV-Newsflashs ein. Darin wird von einer " Axe Effekt Epidemie" berichtet.