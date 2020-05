aws-Gründerfonds beteiligt sich an SunnyBag

atDas in Graz ansässige Startup SunnyBag ist eines der ersten Unternehmen in dem der aws Gründerfonds ein Gründungs- und Frühphasen-Investment in Form einer stiller Beteiligung platziert. Das Unternehmen gehört zu den ersten Beteiligungen des Fonds. "Mit rund 40 weiteren Unternehmen", wird mitgeteilt, führt das Gründerfonds-Team derzeit Finanzierungsgespräche.