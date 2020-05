aws Gründerfonds beteiligt sich an Ressel

Die Beteiligung erfolgte an Ressel, wie Ralf Kunzmann, Geschäftsführer des aws Gründerfonds erklärt, aufgrund des "Forschungs- und Entwicklungspotenzials" des Unternehmens.



Um diese Beteiligungsform eingehen zu können, musste der aws Gründerfonds diese aktive Investitionstätigkeit gegenüber der EU erklären und genehmigen lassen. Die dazu notwendige Notifizierung erfolgte im Juli 2013.



Anfang Oktober platziert der staatliche Startup-Investor und Wagniskapitalgeber eine stille Beteiligung an SunnyBag. Dem liegen mittlerweile, nach eigenen Aussagen, "mehr als 230 Finanzierungsanfragen vor", woran zu erkennen ist, dass die Nachfrage nach diesem Weg der Unternehmensfinanzierung beträchtlich ist, da die klassische Fremdfinanzierung über Banken aufgrund deren verschärfter Finanzierungsrichtlinien an ihre Grenzen stößt.