aws beteiligt sich an Mediashop Holding

Das Teleshopping-Unternehmen ist mit seinen Angeboten bereits in zwölf europäischen Märkten tätig. Die dadurch erreichten Marktpositionen sollen sukzessive ausgebaut werden. Mit dem Einstieg des Expansions-Investors übernimmt Katharina Schneider gemeinsam mit Philipp Nachbaur die Mediashop-Geschäftsführung.



Nachbaur war zuvor schon mit Dieter Schneider, Geschäftsführer des zweiten 49-Prozent-Gesellschafters Schneider Holding, Geschäftsführer.



Der von aws mittelstandsfonds erworbene Anteil wurde zuvor von der in Linz ansässigen Invest Unternehmensbeteiligungs AG gehalten.



Mit dem frischen Kapital wird, laut Schneider, Mediashop die Entwicklung neuer Vertriebskanäle und Produkte forcieren sowie den Ausbau der Präsenz in bestehenden Märkten und die Erschließung neuer Märkte vorantreiben". Im Fokus der geplanten Expansion steht zumindest die Türkei.