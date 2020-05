Award für Austrian Angel Investors Association

atDie Austrian Angel Investors Association (aaia), in der sich seit Oktober 2012 in Österreich tätige Business Angels zum Interessenaustausch sowie zum gemeinsamen Außen-Auftritt treffen, wurde vom European Business Angel Network (EBAN) zum Best Performing New EBAN Member gekürt. Damit honoriert das paneuropäische Investoren-Netzwerk die von Selma Prodanovic und Stefanie Pingitzer geleistete Aufbauarbeit.