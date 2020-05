Autounfall mit Agentur-Schaden

usa // General Motors, Ford und Chrysler sind gemeinsam für 3,3 Prozent der US-Werbeinvestitionen verantwortlich. Die drei Unternehmen machen wiederum sechs Prozent des Umsatzes der vier Werbeholdings - Omnicom Group, WPP, Interpublic Group of Cos. und der Publicis Group - aus. Wird einer der drei Konzerne verkleinert oder geht in Konkurs so hat das nachhaltige Auswirkungen auf die US- und auch auf die internationale Kommunikationsbranche, gibt Bob Liodice, CEO der American Association of National Advertisers, zu bedenken.