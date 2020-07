Autogott.at und Hyundai werben gemeinsam

Der Werbedruck in dieser Region kommt ab Anfang Juni von 100 dieser Werbeträger. Deren Kontakte entstehen an, wie die Verteilung skizziert wird, "allen großen Ein- und Ausfahrtsstrassen". Komplettiert wird und an Fahrt gewinnt dieser Out-of-Home-Flight durch Online-Werbung auf Autogott.at.



Die Intention hinter dieser Co-Branding- und Produktkampagne erklärt Roland Punzengruber, Geschäftsführer von Hyundai Österreich, mit den "starken Interessen von Autogott-Kunden" und dieser "noch besser zu kanalisierenden Nachfrage".



Stefan Mladek, Geschäftsführer von Autogott.at: "Unser gemeinsames Ziel ist, Kundenfrequenz in Schauräumen zu erhöhen und daraus zusätzliches Geschäft zu generieren".