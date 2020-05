Autogott.at optimiert Vertriebsfunktionalität

Diese Auto-Suchmaschine wurde, wie Stefan Mladek, Geschäftsführer von Autogott.at dazu erklärt, "in den letzten zwölf Monaten von drei Mitarbeitern und einer externen Web-Agentur programmiert". Diese Entwicklung wurde von der Wiener Technologie-Agentur zit gefördert.



In diesem Service-Angebot werden "sämtliche Optionen der Preisliste von allen über 7.700 Kfz-Modellen" sowie aktuelle Lagerstände von Händler berücksichtigt.



Der österreichische Auto-Markt kämpft derzeit mit einer Konjunktur-Flaute. Laut Autogott.at verzeichnete der Markt bis September 2013 mit einem "Minus von sieben Prozent" und "einzelne Marken sogar mit höheren zweistelligen Verkaufsrückgängen".



Parallel zur Fertigstellung dieses Services beginnt Autogott.at klassisch und in Printmedien mit Marktplatz-Angeboten zu werben.



atmedia.at