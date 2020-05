Auto-Snipper

Schleuderpreise

Drei Autos - ein Renault Clio Sport, ein Citroen C2 und ein Kia Rio - sollen ab 16. Oktober verauktioniert und ersteigert werden. Gross angekündigt wird die Auktion eines Audi R8. Über snip-me.com wird versucht, in Kooperation mit Autohändlern, Neuwagen in drei unterschiedlichen Auktionsvarianten zu verkaufen. Dieser Vertriebsweg soll noch in diesem Jahr auf Motorräder erweitert werden. "Abwrack-Prämie verpasst? Glück gehabt! Wir bringen die Preise ins Schleudern." Damit wurde snip-me.com in Skip beworben.



