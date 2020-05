eu // Die News Corporation zieht sich wieder einmal aus einem europäischen Fernsehmarkt zurück. Diesmal wird die 35-Prozent-Beteiligung am polnischen Puls TV an die anderen Aktionäre des Medienunternehmens verkauft. Die von der News Corporation erhoffte rasche Expansion scheiterte. Puls TV konnte nicht schnell genug die Einschaltquoten erhöhen. Financial Times Deutschland, Seite 20