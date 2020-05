Auszeichnungen für Montfort-Werbung

Luminoso und Gildemeister

Ein dritten Platz bringt der Sammelschuber Luminoso der Agentur in der Kategorie " Verkaufsverpackungen und Displays" ein. Montfort Werbung wird darüber hinaus mit einem zweiten Platz in diesem Wettbewerb in der Kategorie "Geschäftsbericht" für "Gildemeister 2008" ausgezeichnet. Neben der Agentur und dem Auftraggeber wurden auch alle Dienstleister, die an der Umsetzung der ausgezeichneten Kommunikationslösungen beteiligt waren, prämiert.